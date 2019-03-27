Рунет отключат от глобального интернета

Пока планируется провести только тестирование.

Рунет будет отключен от глобального интернета в течение двух недель, сообщает MIT Technology Review. По информации издания, в рамках принятого Госдумой лишь в первом чтении законопроекта о суверенном интернете в России будут проведены испытания по временному отключению Рунета от глобального интернета, передает Hi-Tech Mail.ru.

Целью учений станет поиск способов преодоления того факта, что большая часть корневых серверов DNS находятся в США. Успех в этом предприятии позволит обеспечить работоспособность российского сегмента интернета в случае вмешательства извне.

«Если речь идет о нарушении адресации, то даже, наверное, ничего нового нет», — заявил заместитель главного конструктора завода «Физприбор» Евгений Андропов.

По его словам, подобные учения проводились в России еще в 2014 году, показав работоспособность российских зеркал американских DNS. По данным MIT Technology Review, также учения могут подразумевать приказ провайдерам использовать лишь утвержденные Роскомнадзором точки обмена. Провайдеры, опрошенные BFM, заявили, что не намерены участвовать в учениях, так как действующее законодательство их к этому не обязывает.