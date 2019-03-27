В Кыргызстане запускают приложение «Безопасный город»

Единая линия, куда будут поступать сообщения кыргызстанцев, контролируется МЧС.

Правительство Кыргызстана в тестовом режиме запустило мобильное приложение «112» в рамках проекта Безопасный город. Госорганы будут обязаны оперативно реагировать на сообщения граждан. Приложение разработано МЧС, его можно скачать в Google Play. Пока оно будет работать только на устройствах на базе операционной системы Android, передает Sputnik.

Любой гражданин, ставший свидетелем каких-либо происшествий и нарушений общественного порядка, может зафиксировать фото-, видео- и аудиоматериалы и отправить их сообщением на линию «112».

Как отметил заместитель начальника Управления оперативного реагирования МЧС Айбек Картайганов, министерство, получив сообщение, должно уведомить гражданина о получении его сигнала и принятии соответствующих мер, в том числе — сообщить об ответственном органе, который будет реагировать на обращение.

«По проступкам и правонарушениям патрульные службы будут оперативно реагировать с выездом на место», — отметил Картайганов.

После получения результатов тестового запуска и корректировки работы начнется полноценная эксплуатация мобильного приложения.