Глобальный рынок телематики для коммерческого транспорта к 2024 году достигнет 85,4 млрд долларов

Использование телематики экспоненциально увеличивается.

Объем глобального рынка телематики для коммерческого транспорта к 2024 году достигнет 85,4 млрд долларов. По оценке Reportlinker, средний ежегодный прирост рынка с 2018 по 2024 годы составит 19,4%, передает Iot.ru.

Индустрия транспортной телематики обеспечивает бортовую связь, планирование маршрутов, отслеживание местоположения и определение скорости движущегося транспортного средства. Эти данные используются автопарками и страховщиками для мониторинга поездок, состояния и производительности коммерческого транспорта. Технология обеспечивает обмен данными от автомобиля к автомобилю и от автомобиля к центральному серверу по беспроводной связи, а также обеспечивает связь и информационно-развлекательные сервисы для водителя.

Исследователи включили в число ключевых игроков рынка Verizon Communications, AT&T, Ford Motor Company, BMW, Robert Bosch, Valeo, Harman International Industries, Vodafone Group, Telefonica и Continental.

Отметим, что согласно прогнозу Allied Market Research, опубликованному в 2016 году, объем мирового рынка коммерческой телематики к 2020 году оценивался в 49,1 млрд долларов при росте на уровне 18,4% с 2014 по 2020 годы.