Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-феврале 2019 года

Февраль в очередной раз подтвердил реноме слабого «телекоммуникационного» месяца.

Январь–февраль 2019-го

В целом, весь рынок телекома в январе–феврале 2019, по данным Комитета по статистике РК, составил 124,9 млрд тенге, показав рост 5,4% относительно аналогичного периода 2018 года. Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–феврале 2019 года составили 4,47 млрд тенге, что на 2,4% больше объема аналогичного периода 2018 года; от услуг местной телефонной связи — 6,3 млрд тенге (на 6,2% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 7,47 млрд тенге (на 39,6% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 6,1 млрд тенге (на 5,4% больше); от услуг мобильной связи — 33,6 млрд тенге (на 5,8% меньше); от интернета — 44,7 млрд тенге (на 14,4% больше); от прочих телекоммуникационных услуг — 22,2 млрд тенге (на 3,6% больше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–феврале 2019 года приходятся на интернет (35,83% — доля резко выросла на 2,8%) и мобильную связь (26,93% — доля резко снизилась — на 3,2%). На прочие телекоммуникационные услуги приходится 17,75%.

Таким образом, «большая тройка» концентрирует в себе 80,51% всего рынка телекоммуникаций республики.

Февраль 2019-го

В феврале предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 61,2 млрд тенге против 58,4 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в феврале 2018-го — рост составил 4,8%. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в феврале 2019 года составила 2,16 млрд тенге, что на 3,1% больше объема февраля 2018-го. А вот объемы в секторе местной телефонной связи снижаются — доходы в феврале 2019-го составили 3,15 млрд тенге (на 7% меньше объема февраля 2018-го). От услуг интернета операторы выручили 22,3 млрд тенге (на 15% больше объема февраля 2018-го); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3 млрд тенге (на 4% больше объема февраля 2018-го); от услуг мобильной связи — 15,9 млрд тенге — здесь падение составило внушительные 8,2%; от прочих телекоммуникационных услуг — 11,1 млрд тенге (на 2,7% больше объема февраля 2018-го). Как заметно, фактически весь рост «тащит» на себе интернет. Если исключить этот показатель из расчетов, то рынок показал бы нейтральную динамику.

Уровень проникновения телеком-сервисов

По итогам февраля 2019 года число фиксированных телефонных линий составило 3,314 единиц (в январе — 3,317 — показатель снизился); абонентов сотовой связи — 25,8 млн единиц (в январе — 25,98 — констатируем продолжающееся снижение показателя), из них 14,13 млн единиц имеют доступ в интернет — это почти 54,4% всей абонентской базы (55,4% в январе — констатируется снижение); абонентов фиксированного интернета — 2,5 млн единиц (незначительный рост). Как заметно, плотность проникновения SIM-карт в Казахстане по итогам января 2019-го продолжает снижаться, и составила 140% (население Казахстана — 18,44 млн человек). Разумеется, среди экономически активного населения этот процент почти вдвое выше.

Самое главное

Какие основные тезисы можно вынести из этих данных? Первое — февраль традиционно подпортил статистику января, но полностью нивелировать рост ему не удалось — рынок задал в январе очень хороший старт, выйдя на 5,4%. В основном, конечно, за счет интернета. Второе. Как и на протяжении последних нескольких месяцев, мы видим дальнейшее снижение количественных показателей — уровня проникновения ряда телеком-сервисов. Среди них: количество пользователей фиксированной телефонии, уровень использования фиксированного интернета, а также уровня проникновения SIM-карт. Эта «большая» корректировка, вероятно, продолжится еще не один год.