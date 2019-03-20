Бесплатное приложение поможет в изучении казахского

В Алматы представили «Ситуативный казахский. Словарь» авторства Каната Тасибекова.

В мобильном приложении содержится более 4000 тысяч крылатых фраз, выражений и идиом казахского языка со смысловым аналогом на русском языке. Приложение вышло при поддержке компании Кселл. Это официальная электронная версия третьего тома книги Каната Тасибекова «Ситуативный казахский». Приложение доступно для смартфонов с поддержкой IOS и Android.

Исследование Каната Тасибекова началось с создания каталога фраз. В результате нескольких лет работы появился трехтомник «Ситуативный казахский», который помогает как в изучении государственного языка, так и в формировании более грамотной, точной в выражении мысли разговорной речи на казахском языке.

«Когда русскоязычные казахстанцы говорят на казахском языке и хотят употребить художественные обороты, пословицы, поговорки, крылатые фразы, то на ум, как правило, приходят фразы на русском языке. При этом прямой перевод цитаты или пословицы с русского языка зачастую совершенно искажает смысл сказанного. Наше приложение облегчает процесс поиска уместных и корректных художественных оборотов литературной речи. Оно помогает русскоговорящему человеку выражать свои мысли на казахском языке красиво и точно. Приложение разработано с учетом именно такой потребности в изучении и употреблении казахского языка», — говорит Канат Тасибеков.

Всего автором было собрано более 4000 фраз, оборотов и словосочетаний, которые представлены в «Словаре». На его создание ушло более 2 лет.

«Два года назад мы с Канатом Тасибековым выпустили первую часть мобильного приложения „Ситуативный казахский“ — „Мир казахов“. Оно помогает лучше понять казахскую культуру и через нее — наш государственный язык. Сегодня мы рады сообщить, что в нем появилось очень полезное и удобное дополнение — „Словарь“. Мы поставили перед собой задачу применить мобильные технологии, чтобы сделать процесс обучения и овладения государственным языком доступным для максимального количества соотечественников. Надеемся, что наше бесплатное мобильное приложение в дополненном виде обретет популярность у всех, кто хочет красиво говорить на казахском языке», — отметила в ходе презентации Наталья Еськова, руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл».

Она пояснила, что Кселл уделяет вопросам развития государственного языка большое значение. Ранее при поддержке мобильного оператора появился портал массовых онлайн-курсов Openu.kz, на котором в бесплатном доступе есть десятки лекций и курсов на казахском языке крупнейших вузов Казахстана.