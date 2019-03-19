Среди казахстанских ИТ-специалистов слабая конкуренция на рынке

В свежем исследовании Headhunter Job Index представлен обзор рынка труда специалистов в сфере «Информационные технологии/Интернет/Телекоммуникации».

Оно показало, что прирост вакансий в IT-сфере в январе–феврале 2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 4,27%. Индекс HeadHunter — показатель дефицита специалистов на рынке труда. Рассчитывается как соотношение числа кандидатов к числу открытых позиций за определенный период времени. Значения от 1 до 4 — нормальные для рынка; значения от 4 до 6 — это тревожный показатель, когда на 1 вакансию приходится по 4 — 6 резюме; значения более 6 — тяжелое состояние сферы с очень высокой конкуренцией за рабочие места, когда на 1 вакансию приходится более 6 резюме. Значение Индекса HeadHunter в профессиональной области «Информационные технологии/Интернет/Телекоммуникации» в январе–феврале 2019 года находится в пределах значений от 3,2 до 4, что говорит об отсутствии высокой конкуренции на рынке среди соискателей и позволяет специалистам этой сферы достаточно комфортно чувствовать себя на рынке труда.

Наиболее востребованными специализациями среди работодателей являются «программирование и разработка», «инженер», «телекоммуникации».

При этом, социально-демографический портрет кандидата на протяжении уже нескольких лет практически не изменяется. Большинство соискателей — представители сильной половины человечества (79% респондентов).

«Высокотехнологичная IT-отрасль находится в их руках, возможно в силу стереотипа о несовместимости женщин и техники, возможно большинство женщин, в силу их коммуникабельности, общение с компьютерами и телекоммуникационным оборудованием не привлекает», — комментируют представители HeadHunter. Что касается возрастной характеристики кандидатов, эпицентр целевой группы проф.области «Информационные технологии/Интернет/Телекоммуникации» объединяет две возрастных категории: от 26 до 35 лет (49%), и 22-25 лет (24%).

Наиболее востребованный уровень зарплатных ожиданий кандидатов в указанной профессиональной области составляет от 117 200 тенге до 175 800 тг., на втором — диапазон от 234 400 до 351 600 тенге.

Наиболее высокооплачиваемыми специализациями в IT являются: Развитие бизнеса, Тестирование, Технический писатель, CTO, CIO, Директор по IT, Аналитик.

Медиана — значение заработной платы, расположенное в середине изучаемого массива, упорядоченного по возрастанию. Преимуществом медианного показателя предлагаемых заработных плат по сравнению со средним арифметическим является его независимость от крайних значений, поскольку он делит совокупность на две равные части. Мода — значение во множестве средних заработных плат, которое встречается наиболее часто.