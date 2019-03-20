Родители школьников оценили удобство электронных дневников

По мнению родителей, появление электронного дневника повысило их осведомленность о том, чем занимается ребенок в школе.

По итогам масштабного исследования, которое было проведено разработчиками платформы Kundelik, 43% родителей предпочитают следить за успеваемостью ребенка с помощью электронного дневника. При этом 38% опрошенных сообщили, что смотрят и цифровую, и бумажную версию, а 19% остаются верны классическому варианту, передает Sputnik.

Подавляющее большинство — 93% родителей из разных регионов Казахстана — отметило, что Kundelik намного удобнее бумажного. В онлайн-формате они могут посмотреть точное расписание ребенка, оценки, задания и посещение школы.

По мнению 57% родителей, появление электронного дневника повысило их осведомленность о том, чем занимается ребенок в школе, а 27% теперь не хватаются за голову в конце четверти от неожиданных оценок, которые дети им не показывали. Кроме того, 17% респондентов заметили, что их дети стали больше стремиться к учебе.

Выяснилось, что больше половины опрошенных родителей проверяют электронный дневник каждый день, 27% — раз в 2-3 дня, 15% — раз в неделю. В основном они делают это с помощью web-версии. Между тем мобильным приложением или сервисом Kundelik.Analytics пока пользуется только четверть опрошенных.