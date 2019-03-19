Мобильные операторы теряют доходы

Объемы доходов от услуг мобильной связи сократились за год на 5,7%, а количество абонентов уменьшилось на 2,8%.

За два месяца текущего года совокупный доход телекоммуникационного сектора составил 125 миллиардов тенге. На конец февраля 2019 года число абонентов сотовой связи составило 25,8 млн единиц: наблюдается снижение на 2,8% год-к-году. Для сравнения, за аналогичный период годом ранее число абонентов составляло 26,6 млн, прирост за год был равен 5,5%, передает Finprom.kz.

Число абонентов, у которых есть доступ к интернету, достигло 13,9 млн (годом ранее — 13,6 млн). Их доля увеличилась с 51,3% до 54% год-к-году. Плотность абонентов сотовой связи на 100 человек снизилась со 146 до 140 единиц за год, из них имеющие доступ к интернету — 77 из 100 (годом ранее — 76).

За два месяца 2019 года доходы от реализации услуг на рынке телекоммуникаций РК достигли 124,9 млрд тенге, увеличившись на 5,4% год-к-году. За аналогичный период 2018 года доходы составляли 118,4 млрд тенге, с увеличением за год на 5,6%.

Основную долю в доходах на рынке телекоммуникаций составляют доходы от услуг интернета: 35,8%, или 44,7 млрд тенге — на 14,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее (39,1 млрд тенге). Доходы от услуг мобильной связи снизились за год на 5,7%, с 35,7 млрд до 33,7 млрд тенге. Основной причиной этого аналитики называют уменьшение числа абонентов сотовой связи.

Передача данных и местная телефонная связь сконсолидировали в совокупности 11% от дохода телекоммуникационного сектора, сумма составила 7,4 млрд и 6,3 млрд тенге соответственно. Удельный вес прочих услуг связи равен 26,2% (32,7 млрд тенге).