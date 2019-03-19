Проект «I-DOS» стал финалистом хакатона в Алматы

13-14 марта 2019 года состоялся очередной инклюзивный хакатон для молодых IT-специалистов с особыми потребностями.

В хакатоне приняли участие более 50 студентов вузов и колледжей, а также маркетологи, дизайнеры и менеджеры всех уровней, в том числе 20 участников с особыми потребностями. По результатам пяти хакатонов и всеобщего республиканского конкурса 16 лучших команд со всех уголков страны смогут принять участие в IT лагере в г. Алматы, который пройдет со 2 по 6 апреля 2019 г. в образовательно-оздоровительном комплексе Тау Туран, пройти обучающий курс в IT-сфере и получить грант на развитие проекта (общая сумма грантов составляет 2 000 000 тенге), сообщает Liter.kz.

Следующий хакатон состоится 20 марта 2019 года в г. Шымкент. Организаторами мероприятия выступают Корпоративный фонд «Ерекше тандау-Шелек», ОО «Общество Неунывающих Инвалидов» совместно с Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и компанией «Шеврон», при поддержке Министерства труда и социальной защиты РК и Фонда Евразия Центральная Азия.