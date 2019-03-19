Leaseweb начинает работу в России

Клиенты имеют возможность самостоятельно управлять своей инфраструктурой в дата-центрах Leaseweb либо возложить эту задачу на компанию, передав управление на аутсорсинг.

Leaseweb, глобальный лидер в области хостинга и облачных услуг, объявил о начале бизнес-операций в России. Высокий уровень обслуживания и технической поддержки услуг публичных и частных облаков, выделенных серверов, колокации, сетей предоставления информационного контента (CDN) и информационной безопасности, которым уже воспользовались более 20 тыс. клиентов во всем мире, теперь будет доступен и российским организациям. Опираясь на возможности Leaseweb, они смогут качественно улучшить работу критически важных приложений, поднять на новую высоту уровень обслуживания своих клиентов и расширить их географию до глобальных масштабов.

За двадцать лет работы компания накопила уникальный опыт и заслужила безукоризненную репутацию, расширяя возможности и международные связи клиентов и открывая перед ними новые горизонты и пути к успеху. Во всех аспектах деятельности Leaseweb в первую очередь заботится о клиентах, предоставляя им персонализированные рекомендации и поддержку — как до, так и после приобретения ими услуг компании.

Клиентами Leaseweb сегодня являются как небольшие, так и крупные компании разных стран мира, опирающиеся на онлайн-пространство и веб-платформы. Услуги Leaseweb пользуются особой популярностью среди компаний, занимающихся маркетинговыми технологиями, разработкой программного обеспечения (в том числе игр), предоставлением ИТ-услуг, а также всех, кому необходимо быстрое гибкое масштабирование ИТ-инфраструктуры для удовлетворения потребностей стремительно растущей и расширяющей свою географию клиентской базы.

Вычислительная сеть компании сформирована так, чтобы обеспечить не только высочайшие производительность, гибкость и безопасность, но и привлекательное соотношение цены и качества. Leaseweb располагает 19 центрами обработки данных, 36 точками присутствия и 25 точками обмена трафиком, что позволяет ей обеспечивать пропускную способность на уровне 5,5 Тб/сек и доступность 99,999%. Вся сеть сконфигурирована с учетом необходимости резерва. Ее ресурсов достаточно для работы в условиях перебоев, а также повышенной и пиковой нагрузки — это дает клиентам компании уверенность, что их бизнес будет функционировать непрерывно. Клиенты имеют возможность самостоятельно управлять своей инфраструктурой в дата-центрах Leaseweb либо возложить эту задачу на компанию, передав управление на аутсорсинг. Дата-центры полностью отвечают последним стандартам безопасности и рекомендациям по аудиту.

Опираясь на партнерство с ведущими представителями ИТ-отрасли (Intel, Hewlett Packard Enterprise, Dell EMC, Microsoft, NetApp, VMware, Acronis, Veeam, Apache и др.), компания Leaseweb предлагает полный спектр надежных решений, обеспечивающих производительность и надежное взаимодействие в глобальном масштабе.