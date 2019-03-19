Altyn Bank стал участником китайской платежной системы CIPS

CIPS позволяет зарубежным участникам рынка вести расчеты в юанях напрямую с китайскими партнерами.

Altyn Bank (ДБ China CITIC Bank Corporation Ltd) присоединился к китайской трансграничной платежной системе Cross-Border Interbank Payment System (CIPS). Система предназначена для осуществления международных расчетов в китайских юанях. Она позволяет зарубежным участникам рынка вести расчеты в юанях напрямую с китайскими партнерами.

Банк присоединился к CIPS в качестве непрямого участника. Прямым участником, обеспечивающим подключение к CIPS Altyn Bank, является мажоритарный акционер банка — China CITIC Bank Corporation Ltd.

«Это событие — один из этапов по внедрению на казахстанском рынке финансовых сервисов, которыми располагает China CITIC Bank. Подключение к CIPS позволит клиентам банка, как юридическим, так и физическим лицам, быстро и эффективно проводить расчетные операции в китайских юанях за счет сокращения времени на проведение денежных переводов и снижения транзакционных издержек», — подчеркнул председатель правления АО «Altyn Bank» Марат Альменов.