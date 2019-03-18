Нурсултан Назарбаев подписал закон по вопросам оборонной и аэрокосмической промышленности

Одно из существенных изменений — отмена ТЭО для инвестиционных ИТ-проектов.

Сегодня Глава государства подписал закон по вопросам оборонной и аэрокосмической промышленности, в который вошли важные для развития ИТ-отрасли нормы. Об этом сообщил Аскар Жумагалиев, министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

Теперь государственные органы будут обязаны ежегодно обсуждать с населением и рынком свои планы по цифровизации, размещая эту информацию на интернет-ресурсах. По мнению министра, это поможет наладить диалог между ИТ-бизнесом и госсектором.

Второе изменение — отменяется разработка технико-экономического обоснования для инвестиционных ИТ-проектов.

«На одной из встреч с ИТ-сообществом кто-то сравнил бюрократический процесс при разработке государственных ИТ-проектов c черепахой из мультфильма, которая пока собиралась на летнюю прогулку, не заметила, как пришла зима. Раньше, действительно, только на подготовку и согласование одного ТЭО уходило до года. А еще нужно было разработать инвестпредложение и техническое задание. Итого могло пройти три года, прежде чем систему начинали разрабатывать. За это время и технологии меняются, и новые задачи появляются, и, соответственно, вся документация устаревает. Теперь все подготовительные процедуры по инвестпроектам будут проходить гораздо быстрее, за счет исключения ТЭО», — пояснил Аскар Жумагалиев.

В третьих, отменяется необходимость обязательной аттестации негосударственных информсистем, которые будут интегрироваться с другими государственными системами. Вместе с тем, это не означает, что информбезопасности будет уделяться меньше внимания. Министр уверен, что норма позволит освободить IT-бизнес от дополнительной нагрузки: «Просто не всегда есть целесообразность прохождения столь дорогостоящего и продолжительного аудита. Сегодня интеграция систем может осуществляться через внешний шлюз электронного правительства».

Как отметили спикер, эти и другие нормы окажут положительный эффект на развитие отрасли.