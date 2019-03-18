Beeline возобновляет проезд за 1 тенге в Актобе

Каждый день с 18 марта по 30 апреля 2019 года абонентам Beeline будет доступна одна поездка со скидкой.

Beeline Казахстан объявляет о старте акции «Проезд за 1 тенге» в Актобе. Каждый день с 18 марта по 30 апреля 2019 года клиентам Beeline будет доступна одна поездка со скидкой в 79 тенге. Для оплаты необходимо отправить SMS с кодом транспорта на короткий номер 2505, либо в приложении «Мой Beeline» отсканировать QR-код, размещенный в салоне автобуса. С баланса будет списано 80 тенге за проезд и 79 тенге вернутся на баланс мобильного. В ответ на оплату абонент получит электронный билет на проезд в виде SMS, который необходимо сохранить до окончания поездки.

Проведение акции прокомментировал Олег Алдошин, главный директор по цифровому бизнесу Beeline Казахстан: «В 2018 году абоненты Beeline воспользовались мобильным балансом для оплаты проезда почти 11,5 миллионов раз. Впечатляющее число, которое говорит о популярности сервиса. Именно поэтому мы решили подарить актюбинцам по случаю Наурыза целых полтора месяца акции».

Условия акции:

— Акция действительна только для проезда в городе Актобе;

— Акция доступна только для клиентов Beeline авансового порядка расчетов;

— Минимальная сумма на балансе должна быть не менее 81 тенге;

— По акции доступна одна поездка по 1 тенге каждый день;

— Услугой могут воспользоваться все категории граждан, независимо от льгот и наличия школьных или студенческих тарифов за проезд;

Список Маршрутов в городе Актобе, где будет проходить акция: 1, 2, 5, 8, 8а, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 32, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52.