Яндекс представила мобильную социальную сеть «Аура»

Пока идет режим тестирования, зарегистрироваться в ней можно только через инвайты.

Компания «Яндекс» приступила к тестированию социальной сети «Аура» в собственном приложении. Пока Яндекс.Аура работает только в тестовом режиме. Круг пользователей искусственно ограничен. Все, кто не вошли в группу тестирвоания, могут попробовать новинку по приглашению зарегистрированного лица, передает Ict-online.ru.

Интересно, что ленту и друзей формирует искусственный интеллект. Создатели Ауры анонсируют возможность создания собственного контента с помощью машинного обучения и нейросетей: по параметрам имеющимся в расположении приложения или заданным вами, будут подобраны друзья, интересные публикации, фото, сообщества. Соцсеть использует и геолокацию для поиска интересных событий и собеседников в ближайшем радиусе.

Публикации в сообществе можно настраивать под необходимую пользователю аудиторию, учитывая возраст, пол или локацию тех, кто должен их видеть. Разработчики обещают следить за соблюдением правил сервиса. Например, запрещены фейковые фотографии в профиле пользователя, публикации недостоверных новостей, ненормативная лексика, шокирующий контет, оскорбления и угрозы по отношению к другим пользователям. При просмотре ленты понравившиеся публикации, фото или заметки можно оценивать свайпом вправо. Все то, что не пришлось по вкусу — смахивается влево.

О сроках официального открытия приложения для широкого круга пользователей пока не сообщается.