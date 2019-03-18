Beeline объявил о старте масштабной программы стажировки для студентов

По ее результатам лучшие из студентов получат возможность стать сотрудниками или попасть в кадровый резерв компании.

В рамках корпоративной программы Digital Generation учащиеся 3-4 курсов применят свои навыки в работе в разных функциональных подразделениях компании, в том числе новых, технологических направлениях, таких как Интернет вещей, BigData, Digital. Стажировка начнется 3 июня 2019 года и продлится от трех до шести месяцев. По ее результатам лучшие из студентов получат возможность стать сотрудниками или попасть в кадровый резерв компании.

«Стажировка по программе Digital Generation — это прекрасная возможность участвовать в реальных проектах компании, понять специфику бизнеса и получить опыт работы в команде профессионалов своего дела. А перспектива стать сотрудником Beeline, на наш взгляд, хороший стимул проявить себя», — комментирует Тахмина Кодири, директор по управлению персоналом Beeline Казахстан.

В общей сложности на стажировку примут порядка 80 человек в Алматы, Астане и регионах. В настоящее время ведется набор кандидатов. Это должны быть студенты 3-4 курса или магистранты, с хорошей академической успеваемостью. Претендентам необходимо зайти на страницу «Карьера» на сайте Beeline.kz и заполнить анкету в разделе «Стажировка» до 12 апреля 2019 года.

Это не первый опыт Beeline в данной сфере — проект по стажировке реализовывался в Казахстане с 2007 года. С этого времени более 300 студентов прошли программу стажировки, из них около 100 в дальнейшем были трудоустроены в Beeline Казахстан.