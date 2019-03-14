Охотничью отрасль хотят оцифровать

На реализацию проекта ориентировочно отвели 1,5 года.

Управляющий партнер группы компаний «Ranking», «Energyprom» и «Finprom» Михаил Корнет рассказал на совещании Республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар», как будет производиться цифровизация охотничьей отрасли, передает Kazpravda.kz.

«Мы хотим реализовать в охотничьей отрасли транзакционную платформу для того, чтобы объединить всех участников в деле организации охоты на территории Казахстана», — сказал он, отметив, что искать место для охоты через знакомых — это уже «вчерашний день».

По его словам, на базе платформы планируется создать сервис геолокации, оцифровать территории охотничьих хозяйств.

«Мы хотим внедрить систему электронных платежей с банками-партнерами для того, чтобы можно было прямо с телефона оплачивать и приобретать электронную путевку, чтобы спокойно охотиться. Мы хотим создать аналитические платформы, которые позволят участникам рынка собирать бизнес-аналитику для планирования деятельности и привлечения инвестиций. Потому что сейчас невозможно получить адекватные данные, сами охотпользователи не видят реального спроса», — заявил Михаил Корнет.

Он также отметил, что в настоящее время существует множество барьеров для привлечения иностранцев, которые с удовольствием приезжают в Казахстан на охоту.

«Мы просто хотим внедрить современные технологии в этот сектор, привлечь для цифровизации этой отрасли частные инвестиции и сделать проект, который глобально сократит транзакционные издержки всех участников, который повысит производительность отрасли, а также будет стимулировать спрос и продвижения охоты в Казахстане. Возможно, потребуются в дальнейшем и законодательные изменения, внедрение электронного документооборота. В принципе все эти технологии есть», — заключил он, отметив, что проект будет реализован не менее чем через 1,5 года.