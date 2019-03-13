Больничные листы с QR-кодами стали выдавать в Жамбылской области.

Их уже получило более двух тысяч человек.

QR-коды появились в больничных листах в Жамбылской области. Новшество позволит предотвратить бытовую коррупцию в поликлиниках. Подлинность документа можно проверить с помощью мобильного приложения. Также QR-коды будут наносить на медицинские справки формы № 086, передает «Хабар 24».

Кроме того, в рамках проекта «Жамбыл — адалдық алаңы» в приложении WhatsApp созданы группы для приема жалоб и предложений от жителей. Информационные плакаты о работе чатов специалисты антикоррупционного ведомства развешивают в медицинских и образовательных учреждениях.

«У нас было 14 обращений, из них 6 жалоб именно по WhatsApp. Они рассмотрены и решены моментально, отправлены в управление здравоохранения. В основном это жалобы на работу медицинских сотрудников», — отметил Кайрат Меклисов, руководитель проектного офиса «Жамбыл-адалдық алаңы».