Среди стран с самым дешевым мобильным интернетом Казахстан занял третье место

Средняя стоимость за 1 Гб мобильных данных тут составляет $0,49.

Британская компания Cable.co.uk составила рейтинг стран мира по стоимости мобильного интернета, представив исследование Worldwide mobile data pricing. Первое место среди стран с самым дешевым мобильным интернетом занимает Индия. Средняя цена одного гигабайта мобильных данных здесь стоит 0,26 доллара. Среди стран СНГ, где также мобильные данные одни из самых дешевых в мире, Кыргызстан занимает второе место в рейтинге. Средний показатель в этой стране — 0,27 доллара. Казахстан занял третье место с ценой 0,49 доллара за гигабайт, передает Caravan.kz.

На четвертом месте — Украина, где стоимость мобильного интернета составляет 0,51 доллара за гигабайт. Для сравнения, наиболее дорогие мобильные данные в таких странах как Зимбабве (средняя стоимость — 75 долларов за гигабайт), Греция (почти 33 доллара), Чад (23 доллара), Швейцария (свыше 20 долларов), Туркменистан (почти 20 долларов), Гренландия (около 17 долларов), Мозамбик (около 16 долларов), Португалия (14 долларов), Норвегия (13 долларов).