Казахстан на втором месте в мире по атакам мобильных вымогателей

Пользователи мобильных устройств столкнулись в 2018 году с самым сильным натиском киберпреступников за всю историю.

Мобильные троянцы-вымогатели атакуют казахстанцев. Страна на оказалась на втором месте в мире по доле атакованных пользователей. Эти вредоносные программы блокируют экран смартфона и стараются запугать пользователя любым способом, например, шокировать жертву картинкой «для взрослых» с обвинением в просмотре запрещенных материалов. В РК атаке зловредов этого типа подверглись 0,53% пользователей. А на первом месте — США с результатом в 1,42% атакованных пользователей. Такие данные содержатся в отчете «Мобильная вирусология 2018», представленном Лабораторией Касперского.

Эксперты отмечают, что пользователи мобильных устройств столкнулись в 2018 году с самым сильным натиском киберпреступников за всю историю. Количество атак с использованием вредоносного мобильного ПО за 12 месяцев выросло практически вдвое — почти до 117 миллионов, при том, что число самих зловредов для мобильных платформ снизилось. Эксперты объясняют это тем, что злоумышленники стали применять новые техники заражения, а также усилили уже проверенные схемы распространения вредоносного ПО, например через SMS-спам.

Главной угрозой года в мире оказались мобильные банковские троянцы, число которых увеличилось в полтора раза и побило новый рекорд. В общей сложности за 12 месяцев эти зловреды атаковали 1,8 миллиона пользователей в 180 странах. Основные виновники столь существенного скачка — троянцы Asacub и Hqwar, которые распространялись с рекордной частотой, начиная со второго квартала.

По итогам прошедшего года увеличилось число мобильных майнеров — в пятикратном размере. Эксперты связывают это с несколькими факторами. Во-первых, современные мобильные устройства комплектуются все более мощными графическими процессорами, что делает их довольно эффективным средством добычи криптовалюты. Во-вторых, мобильные устройства все еще относительно просто заразить, поскольку пользователи в большинстве своем склонны пренебрегать их защитой. И, наконец, мобильных устройств просто очень много, и их число продолжает расти.

«Мир мобильных угроз постоянно развивается не только с точки зрения количества вредоносных программ и не только с позиции технического совершенствования каждой новой модификации зловреда, хотя оба эти процесса стремительно набирают обороты. Быстрое распространение мобильных гаджетов открывает для злоумышленников новые возможности завладеть чужими деньгами и ценной информацией, и, естественно, они не преминут этим воспользоваться. 2018 год показал, что за относительным затишьем в деятельности того или иного типа зловредов может последовать настоящая эпидемия. Сейчас это был банковский троянец Asacub и его „коллеги“. Не исключено, что в этом году мы увидим ренессанс других опасных зловредов, которые пока сдали позиции», — считает Виктор Чебышев, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Для защиты от киберугроз, в том числе мобильных, пользователям рекомендуют придерживаться простых правил:

— не переходите по сомнительным ссылкам в почте и мессенджерах, даже если их прислали знакомые;

— регулярно устанавливайте обновления программ и ОС;

— регулярно делайте резервные копии критически важных данных;

— устанавливайте приложения только из официальных магазинов и предоставляйте им доступ только к тем функциям, которые действительно требуются;

— применяйте надежное защитное решение, в том числе на мобильных устройствах.