АО «Кселл» привлекло на KASE свыше 17 миллиардов тенге

Объем удовлетворенных заявок составил 112% от плана.

28 февраля в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) завершились специализированные торги по размещению облигаций АО «Кселл». Облигации KZ2C00004208 (KCELb1, 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге) были размещены под 11,50% годовых со сроком погашения 1,9 лет, передает «Курсив».

По результатам размещения объем удовлетворенных заявок составил 16 804 000 облигаций на сумму 17,02 млрд тенге. В общем объеме активных заявок почти треть пришлась на банки второго уровня — 32,7%. На долю брокерско-дилерских компаний пришлось 0,9%, других институциональных инвесторов — 49,1%, доля прочих юрлиц составила 17,3%. Физические лица в общем объеме заявок составили 0,02%.

Согласно данным Центрального депозитария ценных бумаг «сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме». Инициатор проведения торгов — АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (Алматы).