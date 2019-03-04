В Алматы показали новую линейку Samsung Galaxy S10

Расширенная версия одной из моделей линейки может похвастаться объемом памяти в 1 Тб.

1 марта компания Samsung провела презентацию юбилейной, десятой, линейки флагманских устройств Galaxy S10. Сейчас уже открыт предзаказ на новые устройства, а их официальные продажи в Казахстане стартуют 8 марта. Новая линейка представлена тремя моделями: основная модель Galaxy S10, увеличенная — Galaxy S10+, а также ее версия в керамическом корпусе с 1 Тб встроенной памяти, и Galaxy S10e в компактном корпусе с плоским экраном.

Galaxy S10 получил процессор Exynos 9820, выполненный по 8-нм техпроцессу, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной, 6,1-дюймовый изогнутый Dynamic Amoled-экран со встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, который считывает трехмерные очертания кожи, а не двухмерное изображение. Это позволяет повысить уровень защиты смартфона. Кроме того, впервые в линейке Galaxy S новинка получила ультра-широкоугольный объектив с углом обзора 123 градуса. Таким образом, в кадр попадает все, что видит пользователь. Камера (16 Мп + 12 Мп) оснащена цифровой стабилизацией, а также интегрированным модулем нейронных вычислений. Он позволяет пользователям создавать кадры профессионального качества без необходимости ручного изменения настроек камеры. Еще одна камера, третья — с телеобъективом, ее разрешение составляет 12 Мп.

Galaxy S10+ обладает увеличенным дисплеем — 6,4 дюйма, и большей емкостью батареи — 4100 мАч при аналогичных для Galaxy S10 объемах памяти. А версия Galaxy S10+ с керамическим корпусом получит 12 Гб оперативной памяти и 1 Тб встроенной. Кстати, предзаказ специальной серии не предусмотрен. Ее продажи начнутся спустя неделю после старта продаж основной модели.

Модель Galaxy S10e получила 5,8-дюймовый плоский Dynamic Amoled-дисплей, торцевой сканер отпечатков пальцев (емкостный), основную двойную камеру (16 Мп + 12 Мп) с широкоугольным и ультраширокоугольным объективом, а также аккумулятор емкостью 3100 мАч. Смартфон обладает 6 Гб оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной.

Цены на новинки, даже ориентировочные, официальное представительство пока не называет, но в казахстанской рознице за Samsung Galaxy S10 Plus 8/128 Gb просят 419 890 тг, за Samsung Galaxy S10 8/128 Gb — 379 890 тг, а за Samsung Galaxy S10e 6/128 Gb — 319 890 тг.

Трансляцию с презентации Samsung Galaxy S10 смотрите на нашем канале в Facebook.