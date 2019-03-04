В Узбекистане использование дронов теперь вне закона

Преступление ведет за собой наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

За незаконный ввоз, хранение и использование беспилотных летательных аппаратов в Узбекистане ввели уголовную ответственность. Изменения, которые появились в УК, одобрил сенат Олий Мажлиса на 18 пленарном заседании, передает Repost.uz.

В УК вводится статья 244−4 (Незаконный ввоз, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов, комплектующих и запасных частей). Это касается действий, которые:

— совершены повторно или опасным рецидивистом;

— совершены лицом с использованием своего служебного положения;

— совершены по предварительному сговору группой лиц;

— повлекли причинение вреда средней тяжести или тяжкое телесное повреждение,

Все вышеперечисленное наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет. Действия, повлекшие смерть человека, наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет и действия, которые повлекли человеческие жертвы, катастрофу и иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы от 8 до 10 лет.

Отмечается, что лицо, добровольно сдавшее беспилотные летательные аппараты, комплектующие и запасные части к ним, освобождается от уголовной ответственности.