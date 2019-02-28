Казахстанский стартап Naimi.kz оценили в 5 млн долларов

В проект инвестировал крупный строительный холдинг в лице своего подразделения BeInTech.

Холдинг BI Group объявил о крупной сделке — дочерняя компания BeInTech проинвестировала в платформу Naimi.kz, занимающуюся размещением заявок казахстанцев в сфере бытовых услуг и подбором мастеров для выполнения тех или иных работ.

Новостью поделился Багдат Мусин, являющийся CEO BeInTech: «Мы начали активно инвестировать в стартапы. Но многие все еще не могут понять, зачем. Главной мотивацией является наше желание построить цифровую экосистему вокруг жителей. Вместе с фаундерами мы определили дальнейший путь нашего развития и то, как мы будем дополнять друг друга. Я рад сообщить, что сегодня, в рамках этой стратегии, состоялась важная сделка. Мы инвестировали в один из крутейших стартапов страны — Naimi.kz!».

Платформа пользуется большой популярностью в Казахстане. Ее основали в 2015 году Улан Кайрбеков, Магжан Мадиев, Ерлан Есимсеитов и Даурен Рахимжанов. Их целью было создание площадки для поиска и найма квалифицированных специалистов. Naimi.kz позволяет специалистам получить доступ к заявкам, а клиентам — выбрать проверенного рабочего по подходящей цене.

«С момента основания владельцы стартапа получили 1 миллион долларов, а после четырех лет работы — еще 300 млн тенге. Это позволило достичь операционной окупаемости, и теперь показатели ресурса растут с каждым днем», — добавил Багдат Мусин.

За все время работы маркетплейса на нем зарегистрировалось более 74 тыс. специалистов, которые заработали более трех миллиардов тенге. Объем ежемесячных заказов превышает сумму в 150 миллионов тенге. Тот факт, что крупный строительный холдинг со своим стартап-подразделением заинтересовался этим проектом, говорит о том, что потенциал Naimi.kz весьма высок. По крайней мере, стороны всерьез нацелены на активное развитие сервиса. 27 февраля состоялась сделка о новом раунде инвестиций, проект оценили в 5 млн долларов.

«Учитывая серьезный опыт BeInTech в сфере высоких технологий и стартапов, а также богатую практику холдинга BI Group в части инвестиций в перспективные проекты, совершенно очевидно, что синергия с Naimi.kz перерастет в долгосрочное взаимовыгодное партнерство, от которого, в конечном счете, выиграют все казахстанцы», — заключил CEO BeInTech.