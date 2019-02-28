В Монголии пройдет международный конкурс «ABU Robocon-2019»

В Улаанбаатаре пройдут предварительные соревнования для определения национального участника, который представит страну в конкурсе.

Впервые в Монголии пройдет ежегодный международный конкурс роботов «ABU Robocon-2019» среди студентов Азиатско-Тихоокеанского региона, передает CA-NEWS.

В связи с этим в Улаанбаатаре проводятся предварительные соревнования с участием лучших команд отечественных вузов по определению национального участника международного конкурса роботов. Финальный матч или чемпионат страны состоится в апреле в столичном центре «Мишээл экспо», на котором лучшие 16 команд посоревнуются за право участия в «ABU Robocon-2019».