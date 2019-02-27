Узбекистан обзаведется первыми онлайн-кассами

Они должны были появиться в столице еще в ноябре 2018 года.

Стартует пилотный проект по внедрению контрольно-кассовых машин (ККМ) в Ташкенте, передает Repost.uz. Кассовый чек будет содержать следующие данные: — порядковый номер кассового чека, наименование субъекта предпринимательства;

— ИНН субъекта предпринимательства; адрес, по которому осуществляются денежные расчеты; наименование товара/услуги;

— ставка НДС на товары/услуги; сумма НДС; форма оплаты: наличными или посредством пластиковой карты; итоговая сумма оплаты;

— дата и время оплаты;

— уникальный номер фискального модуля;

— QR-код для проверки подлинности выданного кассового чека. Проверить подлинность QR-кода потребители и контролирующие органы смогут на специальном веб-сайте.