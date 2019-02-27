Узбекистан обзаведется первыми онлайн-кассами
Они должны были появиться в столице еще в ноябре 2018 года.
Стартует пилотный проект по внедрению контрольно-кассовых машин (ККМ) в Ташкенте, передает Repost.uz.
Кассовый чек будет содержать следующие данные:
— порядковый номер кассового чека, наименование субъекта предпринимательства;
— ИНН субъекта предпринимательства; адрес, по которому осуществляются денежные расчеты; наименование товара/услуги;
— ставка НДС на товары/услуги; сумма НДС; форма оплаты: наличными или посредством пластиковой карты; итоговая сумма оплаты;
— дата и время оплаты;
— уникальный номер фискального модуля;
— QR-код для проверки подлинности выданного кассового чека.
Проверить подлинность QR-кода потребители и контролирующие органы смогут на специальном веб-сайте.