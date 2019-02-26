Система видеонаблюдения «Cергек» заинтересовала Киев

Координатор проекта Kyiv Smart City высоко оценил опыт Астаны.

В ближайшее время компания «Астана Innovations» поделится своим опытом развития «умного» города с администрацией Киева. Больше всего украинскую сторону интересует интеллектуальная система видеонаблюдения «Сергек», передает официальный сайт акимата Астаны.

«Нам очень понравилась реализация системы видеонаблюдения в Астане. Это то, что нам только предстоит в этом году. И нам опыт Астаны будет очень важен, для нас будет очень показательно, как это реализовано», — рассказал координатор проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров.

Напомним, что благодаря введению системы видеонаблюдения «Сергек» в Астане показатель смертности на дорогах в дорожно-транспортных происшествиях уменьшился на половину, а число преступлений, совершенных в городских дворах, сократилось в два раза, Многие жители столицы считают, что «Сергек» — это всего лишь видеокамеры. На деле же стандартный модуль видеофиксации «Сергек» представляет собой камеру, устанавливаемую на опорах уличного освещения, коммутационный блок, источник бесперебойного питания и модуль беспроводной связи. Камера может оснащаться высокоэффективным допплеровским радаром собственной разработки, а также набором разнообразных датчиков. Особенности модуля видеофиксации «Сергек»: легкость монтажа, отсутствие проводных линий, высокая степень защиты от агрессивного воздействия окружающей среды, наличие программного комплекса распознавания автомобильных номеров в режиме реального времени. Кроме того, модуль видеофиксации может фиксировать положение объекта на дороге и скорость его движения. А экологические датчики модуля позволяют производить онлайн-мониторинг состояния окружающей среды, в том числе концентрацию СО2, уровень шума, атмосферное давление, влажность и температуру. Вся информация с видеокамер и датчиков по беспроводному каналу передается на серверы для последующей обработки в ситуационном центре.