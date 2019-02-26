Доходы от услуг связи в Казахстане в январе 2019 года

63,6 миллиарда тенге заработали операторы за первый месяц текущего года — отрасль задала хороший старт.

По итогам января текущего года весь телекоммуникационный рынок Казахстана составил 63,64 млрд тенге ($168 млн при средневзвешенном курсе тенге к доллару США на уровне 378,13) против 60,05 млрд тенге в январе 2018-го ($183,6 млн при средневзвешенном курсе тенге к доллару США на уровне 327) — операторы заработали почти на 3,6 млрд тенге больше, хотя в долларовом выражении, как заметно, рынок существенно просел. Рост в январе 2019-го к январю 2018-го составил почти 6%. Выглядит многообещающе, особенно учитывая тот факт, что к концу 2018 года темпы роста на телеком-рынке сильно упали.

Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в Казахстане в январе 2019 года составили 2,31 млрд тенге, что на 1,7% меньше объема аналогичного периода 2018 года; от услуг местной телефонной связи — 3,18 млрд тенге (на 5,2% меньше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,09 млрд тенге (на 6,8% больше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 3,78 млрд тенге (на 36% больше); от услуг мобильной связи — 17,7 млрд тенге (на 3,5% меньше); от интернета — 22,5 млрд тенге (на 13,7% больше); от прочих телекоммуникационных услуг — 11,08 млрд тенге (на 4,4% больше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе 2019 года приходятся на интернет (35,31%) и на мобильную связь (27,86%). На прочие телекоммуникационные услуги приходится 17,54%.

Как заметно, три крупнейших сегмента концентрируют 80,57% всех доходов рынка телекоммуникаций.

По итогам января 2019 года число фиксированных телефонных линий составило 3,317 млн единиц (показатель снизился); абонентов сотовой связи — 25,98 млн единиц (констатируем продолжающееся снижение показателя), из них 14,4 млн единиц имеют доступ в интернет — это почти 55,4% всей абонентской базы (констатируется существенный рост); абонентов фиксированного интернета — 2,48 млн единиц (показатель снизился). Как заметно, плотность проникновения SIM-карт в Казахстане по итогам января 2019-го продолжает снижаться, и составила 141% (население Казахстана — 18,4 млн человек). Разумеется, среди экономически активного населения этот процент почти вдвое выше.

И вместо резюме. Основные тезисы, которые можно вынести из этих данных, таковы. Первое — рынок задал в январе хороший старт, выйдя на рост 6%. Надеемся, что этот рост будет поддержан последующими месяцами. Второе. Мы видим дальнейшее снижение количественных показателей — уровня проникновения ряда телеком-сервисов. Среди них: количество пользователей фиксированной телефонии, уровень использования фиксированного интернета, а также уровня проникновения SIM-карт. С другой стороны, заметно растет уровень проникновения мобильного интернета. Есть основания считать, что влияние этих тенденций рынок будет ощущать весь 2019 год.