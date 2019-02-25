В Узбекистане планируют создание электронной платежной системы Humo

Ожидается, что проект стартует в 2019 году.

По итогам 2018 года общая сумма транзакций через межбанковскую платежную систему Центрального банка Узбекистана составила 845,6 трлн сумов (38,7 трлн тенге), что на 32% выше показателей 2017 года. Всего было проведено 74,7 млн транзакций. Согласно отчету ЦБ РУз «Обзор платежных систем», росту транзакций способствует развитие системы электронных платежей, создание дополнительных возможностей населению и субъектам предпринимательства для осуществления платежей путем широкого внедрения платежных услуг и продуктов, основанных на современных информационно-коммуникационных технологиях, передает «Курсив».

В среднем в день проводилось 272,5 тыс. операций на сумму 3,1 трлн сумов (141,9 млн тенге). По данным ЦБ Руз, общее число пользователей систем дистанционного обслуживания банковскими счетами в Узбекистане по состоянию на 1 января 2019 года составило почти 8 млн человек — за год их количество выросло на 178,7%. На ту же дату в стране было выпущено и обслуживалось 17,6 млн банковских пластиковых карт (на 1,6 млн меньше, чем годом ранее). Как отмечается в обзоре, снижение количества карт, находящихся в пользовании, связано с закрытием системы пластиковых карт DUET (оффлайн-карты). Для сравнения, по данным Нацбанка РК, в Казахстане на 1 января нынешнего года обслуживалось 23,4 млн платежных карточек.

Выросло и количество действующих в стране платежных терминалов: на начало января в Узбекистане действовало 244,9 тыс. платежных терминалов — на 3,9% больше, чем на 1 января 2018 года. В свою очередь, число банкоматов и инфокиосков возросло на 21,8% до 6 500 по сравнению с 1 января 2018 года (5 632).

В 2019 году ЦБ планирует завершить работы по созданию Национального межбанковского процессингового центра, а также создание электронной платёжной системы Humo.