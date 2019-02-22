Электронная торговля развивается быстрее классической

Доля интернет-продаж от ритейла выросла за год вдвое.

По итогам 12 месяцев 2018 года объем розничной торговли достиг 10,1 трлн тг, увеличившись на 13,8% (1,2 трлн тг). Это максимальный показатель за последние годы. В 2017 году объем розничной торговли составлял 8,8 трлн тг при годовом росте на 15,5%. В последние годы все больше покупателей совершают покупки через интернет. Только за 8 месяцев 2018 года объем электронной торговли достиг 159,6 млрд тг, или 2,5% от общего объема розничной торговли. В 2017 году годовой объем электронной торговли составлял 106,9 млрд тг, или 1,2% от общего объема розничного товарооборота, передает Finprom.

По данным министерства национальной экономики РК, в большинстве случаев через интернет покупают одежду и обувь, продукты питания, фильмы, музыку, лекарственные препараты и товары для домашнего пользования. Самые популярные услуги, заказанные через интернет — реализация билетов на развлекательные мероприятия, бронирование услуг для путешествии, телекоммуникационные услуги, финансовые и страховые услуги.

По состоянию на 1 января 2019 года в обращении находится 23,4 млн платежных карточек (+20,5% за год), а количество держателей карточек достигло 19 млн (+11,6% за год).

Наиболее распространенными платежными инструментами являются платежные поручения: за декабрь 2018 года сумма транзакций достигла 28,5 трлн тг (+1,6% за месяц). На втором месте платежные карточки: 2,2 трлн тг (+13,2% за месяц). Замыкает тройку лидеров платежный ордер: 275,4 млрд тг (−1,4% за месяц). На средства электронного платежа приходится 272,3 млрд тг, рост за месяц составил 13,6%.