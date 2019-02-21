Сколько денег удалось привлечь казахстанским стартапам в 2018 году

2018 год показал себя весьма результативно, кроме того, имеются определенные надежды и на текущий год.

В 2018 году в отечественные стартап-проекты инвестировано 14 миллиардов тенге. Количество созданных за счет цифровизации новых рабочих мест составляет более 43 тысяч. Об этом сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев на заседании правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Министр напомнил, что в рамках создания инновационной экосистемы на базе ЭКСПО был запущен международный технопарк IT-стартапов Astana Hub. Это стало большим событием в жизни отечественных и зарубежных IT-компаний.

«В июле 2018 года принят закон „О венчурном финансировании“, в рамках которого созданы условия по упрощению визового и трудового режимов для иностранных участников Astana Hub. Также были приняты определенные налоговые льготы для участников технопарка», — дополнил он.

Глава ведомства отметил, что в предстоящий год в сфере развития стартапов ожидаются еще более значительные результаты.

«Главное, что все рабочие процессы налажены, зоны ответственности госорганов четко распределены, у национальных и частных компаний появилось видение предстоящей работы. Мы убеждены, что в текущем году экономический эффект от внедрения новых технологий будет еще более осязаемым», — заключил он.