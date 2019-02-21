Долги по налогам можно проверить через приложение Smart Astana

Для проверки достаточно ввести ИИН.

Городское мобильное приложение Smart Astana стало умнее. Теперь граждане смогут проверить свою налоговую задолженность с его помощью, вне зависимости от того, где зарегистрировано налогооблагаемое имущество. Эту информацию распространило АО «Аstana Innovations», передает Liter.kz.

По словам председателя правления АО «Аstana Innovations» Олжаса Сартаева, теперь можно не бояться, что снимут с рейса, не выпустят из страны только потому, что не успели вовремя оплатить налог.

«Сделать это легко и просто через приложение Smart Astana. Функция доступна пока только для Android, но уже совсем скоро подключим и iOS», — рассказал он.

На счету мобильного приложения Smart Astana более 170 тыс. скачиваний. В нем реализовано порядка 70 городских государственных услуг, интегрировано более 10 коммерческих сервисов, таких, как поиск специалистов, поиск вакансий, доставка еды, покупка авиабилетов, билетов в кино и т. д.