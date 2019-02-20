Минтруда запустит систему прогнозирования трудовых ресурсов на Big Data

Вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Нариман Мукушев прогнозирует повышенный спрос на операторов дронов в Казахстане к 2025 году.

Министерство труда и социальной защиты населения РК намерено запустить национальную систему прогнозирования трудовых ресурсов на основе анализа больших данных. Система позволит планировать подготовку специалистов в той или иной отрасли с учетом реальных запросов рынка. Об этом сообщил вице-министр этого ведомства Нариман Мукушев, передает «Курсив».

«В этом году мы запускаем национальную систему прогнозирования трудовых ресурсов на базе анализа больших данных, так как понимаем, что одна из важных задач министерства — это прогнозирование рынка труда. Эта работа совместно с нашим министерством, министерством образования и национальной палатой предпринимателей „Атамекен“ проводилась на постоянной основе ежегодно, но она проводилась всегда в ручном режиме. Собирают данные, анализируют, эксперты принимают решение. Мы хотим в этом году уже это все переложить в электронный формат», — сказал Мукушев.

На основании прогноза автоматизированной системы будет приниматься решение о выделении грантов и кредитов на подготовку специалистов. При этом представитель ведомства самостоятельно попытался спрогнозировать, какие специальности будут востребованы, а какие ждет сокращение в ближайшем будущем.

«К 2025 году, я уверен, операторы дронов у нас станут обыденностью, это первое. Второе, это люди, которые работают с соцсетями, SMM уже сейчас популярен, но я думаю, что это выйдет на совершенно новый уровень. И через пять лет это станет мегапопулярно. Я не знаю, что станет с классическими СМИ», — сказал Мукушев.

Помимо этого, по его словам, большая востребованность на рынке труда ждет датааналитиков.

«Искусственный интеллект будет все популярнее и популярнее, поэтому к востребованным профессиям добавятся, например, такие, как архитекторы виртуальных миров», — заметил представитель минтруда.

Он напомнил, что уже в настоящее время на базе виртуальной реальности можно прогнозировать многие обыденные вещи, не совершая их физически.

«Например, можно примерять одежду: подошли в магазине к красивому платью, QR-код на себя навели — и на камере показывают вас в этом платье. То есть такие вещи через десять лет уже не будут казаться фантастическими. Айфон десять лет назад тоже казался фантастическим, мы же даже представить не могли, что здесь столько всего будет», — заключил вице-министр.