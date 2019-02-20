На портале eGov зафиксировано более 8,6 миллионов пользователей

Сумма транзакций через eGov составила более 18,5 млрд тенге.

За последние 10 лет количество пользователей портала электронного правительства увеличилось почти в 800 раз. Если в 2009 году на eGov было всего 10960 пользователей, то на сегодняшний день общее количество пользователей превышает 8,6 миллионов.

По существующим 235 госуслугам и сервисам портала гражданам было оказано более 27,5 млн услуг., а по 24 электронным услугам посредством Телеграмм-бота от 141 тыс. пользователей поступило 160 тысяч запросов на получение услуг.

По итогам года самой популярной услугой в мессенджере Телеграмм оказалось выдача адресной справки — она запрошена более 60 тысяч раз, а справку о наличии либо отсутствии судимости граждане запрашивали почти 20 тысяч раз.

«В рамках реализации государственной программы „Цифровой Казахстан“ внедряется виртуальный консультант (чат-бот). В настоящее время чат-бот запущен в тестовом режиме на сайте 1414.kz, портале eGov. Виртуальный консультант может ответить на 299 вопросов по 33 государственным услугам», — отметил председатель правления АО «НИТ» Асет Турысов.

Еще один из итогов года — прохождение аттестации на соответствие информационной безопасности приложением mGov. На сегодняшний день через приложение гражданам доступно около 90 услуг. В 2018 году mGov было загружено 1,3 млн раз. В сравнении с 2017 годом прирост составил 58%, а количество оказанных услуг превысило 3,6 млн.