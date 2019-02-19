АО НИТ хочет создать конкурента Dropbox и Google Drive

Новое мобильное приложение Digi Locker позволит хранить файлы казахстанцев в облаке.

Digi Locker — это приложение, позволяющее хранить данные в облаке и получить к ним удаленный доступ после одобрения самих граждан. Цель проекта — создание облачной базы данных для безопасного хранения файлов граждан РК с возможностью удаленного доступа и сокращение бумажного документооборота при получении государственных услуг путем загрузки и передачи документов в облако, передает СЦК.

«Все знают, что на сегодняшний день имеются различные системы облачного хранения документов, такие как Dropbox, Cloud.mail.ru, Google Drive и др., сервера которых находятся за пределами РК. Их безопасность не обеспечена нашим законодательством. Поэтому мы хотим создать свое облако», — сказал председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Асет Турысов.

Эффектами внедрения проекта «Digi Locker» послужат следующие показатели:

— безопасность хранения данных/документов;

— безбумажный документооборот;

— упрощенный и быстрый процесс передачи/получения данных;

— популяризация электронных государственных услуг;

— удобство посещаемости ЦОНов;

— возможность загрузки документов из облака в mGov при получении государственных услуг.

«В будущем, при активном взаимодействии государственных органов, функции приложения исключат необходимость в предоставлении бумажных документов», — резюмировал А. Турысов.