Мошенники крали международный трафик в Бишкеке

У задержанных изъяли специальное оборудование и три тысячи сим-карт.

По подозрению в нелегальной доставке международного трафика в Бишкеке задержаны четыре человека. ГКНБ утверждает, что нарушители при помощи специального оборудования в течение нескольких месяцев незаконно предоставляли международную связь путем хищения трафика местных сотовых операторов, передает Sputnik.

«Задержаны четыре человека, в том числе сотрудник ЗАО „Альфа Телеком“, возможно, имеющий причастность к преступной группировке», — говорится в релизе.

В рамках досудебного производства сотрудники ведомства провели обыск по четырем адресам, где изъяли GSM-шлюзы, пять устройств «SIM BOX» и три тысячи сим-карт. Устанавливается сумма ущерба, нанесенного ЗАО «Альфа Телеком» и ОсОО «Скаймобайл».