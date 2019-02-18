Спутники будут следить за теплоэнергоэффективностью в Казахстане

АО «КазЦентр ЖКХ» и ТОО «KazAeroSpace» подписали меморандум о сотрудничестве, целью которого является продвижение проекта «Карта теплоэнергоэффективности».

Достигнутые договоренности предусматривают проведение со стороны ТОО «KazAeroSpace» аэрокосмического мониторинга теплоэнергоэффективности объектов недвижимости, инженерных сетей и коммуникаций с использованием спутников и беспилотных летательных аппаратов, применяя технологию тепловизионной съемки.

Кроме того, стороны планируют разрабатывать, внедрять и сопровождать геоинфокоммуникационные системы в сфере ЖКХ путем создания единой геопространственной базы данных инженерных коммуникаций городов страны. Также планируется провести маркетинговые исследования по применению аэрокосмических технологий в сфере ЖКХ и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по вопросам совершенствования энергоэффективности.

Председатель правления АО «КазЦентр ЖКХ» Нурсултан Джиенбаев отметил, что проводимая с прошлого года трансформация деятельности КазЦентра ЖКХ привела к необходимости использовать потенциал аэрокосмической отрасли Казахстана для развития систем ЖКХ.

«Данные аэрокосмического мониторинга обеспечат систематизацию достоверной и актуальной информации об объектах коммунальной инфраструктуры, об их технико-экономическом состоянии и имущественных правах. К тому же, повышение информационной прозрачности положительно отразится на качестве принимаемых управленческих решений, повышении энергоэффективности и привлечении инвестиций в отрасль ЖКХ», — отметил он.

Генеральный директор ТОО «KazAeroSpace» Баглан Казиев проинформировал, что создание карт теплоэнергоэффективности является большим потенциалом как для развития технологий сбережения энергии и предотвращения теплопотерь, так и для аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли. Проект повлечет за собой мультипликативный эффект в виде создания новых рабочих мест и реализации высокотехнологичных решений.

В будущем стороны планируют реализовать ряд пилотных проектов, таких как тепловизионная (в инфракрасном диапазоне частот) съемка крыш и фасадов жилых домов для сравнительного анализа энергоэффективности зданий и сооружений, внедрение автоматизированной геоинформационной системы для нужд ЖКХ. Применение автоматизированных геоинформационных систем предоставит обширный информационно-аналитический инструментарий для изучения и регулирования общих тенденций развития жилищно-коммунального комплекса, а также позволит существенно сократить затраты на планирование, ремонт и реконструкцию новых и существующих инженерных сетей.