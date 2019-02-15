Посадочный талон на экране смартфона

В аэропорту Астаны ввели новую услугу.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане избавил пассажиров от необходимости распечатывать посадочные талоны, сообщает комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Программное обеспечение ePassenger установлено в обоих терминалах, Т1 и Т2, передает Sputnik.

«Эту технологию уже применяют крупнейшие аэропорты мира. Сервис представляет собой систему предполетного досмотра пассажиров по электронному посадочному талону. Теперь пассажирам предоставляется возможность прохождения проверки посадочных талонов путем их сканирования с экрана электронного носителя. Это могут быть смартфон и планшет. Бумажная копия не обязательна», — прокомментировали в комитете.

Однако пассажиру с ручной кладью необходимо зарегистрироваться на рейс удаленно — с компьютера или мобильного устройства, а посадочный талон, содержащий специальный 2D баркод, отправляется ему по электронной почте.

Ранее при регистрации на рейс авиапассажир получал посадочный талон, с которым он проходил спецконтроль на входе в стерильную зону, а далее предъявлял при посадке в воздушное судно. При этом пассажир должен был самостоятельно распечатать посадочный талон, либо получить его на стойке регистрации авиакомпании в аэропорту. Электронный сервис существенно облегчит процедуру оформления на рейс, экономя время.