В IT-сферу влили за год более 118 миллиардов тенге

Казахстан планирует войти в ТОП-30 стран по развитию информационно-коммуникационных технологий уже к 2022 году.

По итогам 9 месяцев 2018 года объем услуг по компьютерному программированию и консультациям достиг 122,4 млрд тг, увеличившись на 22,7% (22,7 млрд тг). Это максимальный показатель за последние годы. В 2017 году объем услуг составлял 99,8 млрд тг при годовом росте на 9,9%, сообщает Finprom.

По объему услуг за январь–сентябрь 2018 года лидирует Алматы — 56,7 млрд тг, +8% за год. Доля Южной столицы в общем объеме услуг по программированию в стране составляет 46,3%. На втором месте Астана: — 47,8 млрд тг, сразу на 48,5% больше, чем годом ранее. Удельный вес составил 39%. Замыкает тройку лидеров Карагандинская область, объем услуг в которой снизился на 10,1% по сравнению с 2017 годом, составив 3,9 млрд тг.

В мировом рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index), по данным ООН, Казахстан в 2017 году занял 52 место среди 175 стран. Согласно госпрограмме «Цифровой Казахстан», страна поднимется в рейтинге до 30-го места к 2022 году, до 25-го места — к 2025 году и до 15-го места — к 2050 году.

За 12 месяцев 2018 года, по данным Министерства информации и коммуникаций РК, было выделено 118,3 млрд тг (годовой рост на 0,9%) на развитие ИТ-сферы РК. На развитие электронного правительства, инфокоммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности потрачено 62,6 млрд тг, на проведение государственной информационной политики — 46,6 млрд тг, на прочие расходы — 9 млрд тг. При этом неосвоенные средства составили 100 млн тг, что на 148,8 млн тг меньше, чем годом ранее. По цифровым мероприятиям, реализованным в 2018 году, имеется ориентировочный экономический эффект в размере 58,3 млрд тг.

Прямые иностранные инвестиции в ИТ и другие информационные услуги по итогам 9 месяцев 2018 года достигли 28,4 млн долларов — на 1,7 млн долларов больше, чем годом ранее. Годовой рост составил 6,4%. В 2017 году объем ПИИ в отрасль составлял 26,7 млн долларов, уменьшившись на 21,2% год-к-году.