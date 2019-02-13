Искусственный интеллект проводит экспертизу лекарств в Казахстане

Ожидается, что это сократит время проведения экспертизы.

В Казахстане пилотно запущен проект по применению искусственного интеллекта в экспертизе лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РК Канат Ержанов, передает Kazpravda.kz.

«В рамках программы по цифровизации отечественного здравоохранения в Национальном центре экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники дан старт пилотному проекту по применению искусственного интеллекта при экспертизе лекарственных средств и медицинских изделий. Это сократит время проведения экспертизы», — сказал Ержанов.

Как сообщалось ранее, срок экспертизы будет сокращен с 210 до 160 дней. Также в НЦЭЛС начали трансформацию процесса экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий на основе принципов надлежащей практики и экспертизы (GRevP). НЦЭЛС является единственной уполномоченной организацией по проведению фармакологического надзора лекарственных средств. Центр осуществляет мониторинг безопасности препаратов, которые реализуются на отечественном рынке.

По словам спикера, за 2018 год в НЦЭЛС проведено 6537 экспертиз лекарственных средств и медицинских изделий, что на 18% больше по сравнению с 2017 годом, а также выдано около 63 000 заключений о безопасности и качестве медицинской продукции.