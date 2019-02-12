Производство электроэнергии солнечными электростанциями выросло в Казахстане

По итогам I полугодия 2018 года объем производства электроэнергии всеми объектами ВИЭ составил 629,5 млн кВт/ч.

В Казахстане производство электроэнергии солнечными электростанциями выросло на 9%. По итогам 12 месяцев 2018 года объем произведенной электроэнергии в натуральном выражении достиг 107,1 млрд кВт/ч, +3,8% год-к-году. За аналогичный период 2017 года производство составляло 103,1 млрд кВт/ч, передает Kazpravda.kz.

Согласно концепции по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике, страна развивает возобновляемую энергетику через строительство ветровых и солнечных электростанций. В стране функционируют 65 объектов возобновляемых источников энергии: 12 ветровых, 19 солнечных, 33 гидроэлектростанции и 1 биогазовая установка.

По итогам I полугодия 2018 года объем производства электроэнергии всеми объектами ВИЭ составил 629,5 млн кВт/ч — на 118,1 млн кВт/ч больше, чем в аналогичном периоде 2017-го (годовой рост +23,1%).

Больше всего энергии было выработано малыми гидроэлектростанциями: 373,7 млн кВт/ч — сразу на 28,6% больше, чем годом ранее. Объем производства ВЭС достиг 200 млн кВт/ч (годовой рост +18,1%). Замыкают тройку лидеров объекты СЭС: 55,8 млн кВт/ч — на 8,6% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Доля вырабатываемой всеми объектами ВИЭ электроэнергии в общем объеме производства электроэнергии составила 1,2%, годом ранее — 1%.

Знаковым событием в отрасли стал запуск в 2019 году в Карагандинской области одной из крупнейших СЭС в Центральной Азии — SES Сарань мощностью 100 МВт. Общая стоимость проекта составляет 137 млн долл. США, ЕБРР и Green Climate Fund профинансировали в размере 73,5 млн долл. США. Ожидается, что SES Сарань поможет развить потенциал страны в области возобновляемых источников энергии.