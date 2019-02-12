Из бюджета Алматы выделили 8,6 млрд тенге на камеры с распознаванием лиц

Проект получил название «Система видеомониторинга мест массового скопления граждан».

В Алматы в местах массового скопления людей установят 1 000 камер с функцией распознавания лиц. На это из городского бюджета уже выделено 8,6 миллиарда тенге, передает «Караван».

В отдельных общественных местах города будут устанавливаться цифровые камеры повышенной точности. Полученное изображение будет поступать в центр оперативного управления департамента полиции Алматы. В ближайшее время объявят конкурс и начнут установку этих видеокамер.

«Рассматривается возможность внедрения программного обеспечения распознавания лиц по казахстанской, белорусской и японской технологиям. Планируется предварительный запуск данного программного обеспечения в тестовом режиме в этом месяце», — сообщила Жанна Тулегенова, глава «Центра развития Алматы».

Это значительно усилит возможности полиции оперативно реагировать на правонарушения. Программа позволит искать лица, причастные к совершению преступлений, находящиеся в розыске, фиксировать места появления лиц, находящихся в криминалистических базах полиции.