Премьер-министры ЕАЭС: борьба за умы и за стартапы

Похоже, на территории экономического союза намечается конкуренция за таланты. Хотя в открытую премьеры в Алматы о ней не говорили. Напротив, больше говорили о коллаборации.

В первый день февраля в крупнейшем мегаполисе Казахстана состоялся форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии», который в свое время (еще в 2017 году) был инициирован Нурсултаном Назарбаевым на заседании Высшего евразийского экономического совета. В мероприятии приняли участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. В повестке дня — обсуждение инноваций и запуск новых цифровых проектов. Его итогом стало подписание меморандума о взаимном сотрудничестве и интеграции между технопарками. Подписанты: Astana Hub (РК), «Сколково» (РФ), «Парк высоких технологий» (Кыргызстан), а также «Инкубатор предприятий» (Армения). Трудно не заметить, что меморандум не подписал сверхуспешный «Парк высоких технологий» Беларуси. Выяснить, почему это произошло, не представилось возможным.

О том, что ПВТ Беларуси действительно сверхуспешный, говорит тот факт, что в 2017 году экспорт резидентов парка высоких технологий превысил миллиард долларов. А в 2018 году, по словам премьер-министра республики Сергея Румаса, экспорт возрастет не менее, чем на 30% — до 1,3 млрд долларов США. Среди основных событий 2018-го он называет законодательство, регулирующее использование токенов и блокчейна, нормативные документы для запуска первой в СНГ криптобиржи. «Сегодня по экспорту программного обеспечения на душу населения Беларусь опережает США, Китай и Индию», — замечает он, добавляя, что «визитной карточкой ПВТ становится ИИ и технологии машинного обучения». Сегодня перед правительством республики стоит задача стать ключевым центром в Восточной и Центральной Европе в части развития ИИ.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев замечает, что для правительства один из вызовов ушедшего года — это Астана Хаб. «В течение ушедшего года мы не просто делали какие-то организационные вещи для его функционирования, но и меняли законодательство. Сегодня в Астана Хабе работают стартапы из Узбекстана, Таджикистана, Кыргызстана», — делится он. Второе, по его словам, — открыты лаборатории крупнейших технологических компаний. «Если кто-то из талантливых ребят хочет к нам приехать — пожалуйста, рабочая виза, жилье рядом с Астана Хаб (которое было построено в рамках ЭКСПО-2017), финансирование, гранты — пожалуйста. Привозите свои мозги и работайте, созданы все условия», — заявляет он. Кстати, чуть позже, на сессии «Цифровизация в инновационной экосистеме», Аскар Жумагалиев, заместитель премьер-министра, министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, замечает: «В Астана Хаб уже все заполнено, нет мест. Но мы планируем расширяться».

Что в Кыргызстане? Республика делает первые шаги в части развития своего «Парка высоких технологий». Пока, по словам премьер-министр Кыргызской Республики

Мухаммедкалый Абылгазиева, в стране одобрена программа «Цифровой Кыргызстан», которая, в частности, ставит своей целью развитие стартап-экосистемы. Большую роль программа отводит и развитию инфраструктуры. «Благодаря программе Digital CASA мы подключим каждую школу, село к интернету», — делится планами он, добавляя, что, помимо всего прочего, в республике будет внедрена электронная система управления человеческими ресурсами.

Дмитрий Медведев: «Что важно для „пятерки“? Происходит оцифровка традиционных отраслей. Нам предстоит принять ряд важных документов, одобрить 8 проектов в рамках ЕЭК. И около 20 находятся на стадии проработки». Речь идет, например, об образовательной платформе в рамках ЕАЭС, а также платформе для МСБ. В РФ есть две программы в части развития инноваций — «Национальная технологическая инициатива» и Сколково. «Мы сосредоточили внимание на внедрении сквозных цифровых технологий. И, кроме того, мы стимулируем спрос на цифровизацию. И в ближайшие 3 года будет создано не менее 30 цифровых стратегий», — делится он. Еще несколько лет назад, по его словам, приходилось подталкивать компании к НИОКР, теперь этот процесс пошел — «сейчас совершенно другая обстановка».

Армения. Мгер Григорян, вице-премьер-министр республики, рассказал о проекте «Инженерный город». «Это реальный проект, в его рамках будут созданы лаборатории, мощности. И, конечно, этот проект будет открыт в рамках ЕАЭС, соответственно, чем больше в нем будет третьих сторон, тем он будет более успешным», — считает он. Проект сильно завязан с образовательной реформой в республике.

Заметки на полях

Несмотря на то, что, по словам председателя ЕЭК Тиграна Саркисяна, эффект от цифровой трансформации имеет большой потенциал (ее вклад в ВВП может достигнуть 1%), есть опасность в том случае, если страны будут двигаться порознь — это будет создавать барьеры и препятствия. «Таким образом, чтобы избежать этого, нужно осуществлять гармонизацию законодательств стран-участниц ЕАЭС, создавать общие цифровые стандарты, обеспечивать интероперабельность», — считает он. Второй риск — это гэп между странами-участниками в части цифровизации, а также подходов. Этот риск может создать перекосы в части интеграции и затормозить развитие проектов.

По оценкам некоторых экспертов, первые реальные итоги от реализации инициатив, обозначенных в «Цифровой повестке», следует ждать не ранее, чем через 2-3 года.