Казахстанские дети смогут оставлять жалобы на специальном портале

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или подвергшиеся насилию, смогут отправить обращение в госорганы.

Первую социальную платформу по защите прав детей запустят в Казахстане. Идея принадлежит созданному республиканскому совету при партии «Нур Отан». На портале и дети и взрослые смогут оставить обращение, если юные казахстанцы подверглись насилию или находятся в трудной жизненной ситуации, передает Sputnik.

«Туда будут интегрированы все государственные органы, участники процесса, неправительственные организации. Обращения будут зафиксированы, не потеряются в ворохе бумаг. Всегда можно отследить решение и результат по каждому вопросу», — рассказала заместитель председателя республиканского совета Динара Закиева.

Государственные органы смогут эффективно и быстро отреагировать на каждое обращение, добавила она. Платформу, с ее слов, разработала на бесплатной основе известная IT-компания.

Республиканский совет по защите прав детей создан при партии «Нур Отан» по поручению Нурсултана Назарбаева. На первом организационном заседании утвердили состав совета, рассмотрели цели и задачи, которыми будет руководствоваться консультативно-совещательный орган. Совет, как заявил первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев, намерен кардинально пересмотреть подходы в сфере защиты прав детей и добиться значительного увеличения поддержки многодетных семей.