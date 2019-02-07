«Казахтелеком»: итоги деятельности за 2018 год

Приобретение контроля над Кселл улучшило операционный профиль и рыночные позиции компании.

Одним из ключевых событий 2018 года стал старт строительства волоконно-оптических линий связи по проекту, направленному на обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов. В течение двух лет планируется строительство более 15 000 км волоконно-оптических линий связи и подключение к магистральным каналам почти 2 500 государственных учреждений в 828 населенных пунктах. «Это первый проект подобного масштаба, реализуемый через механизм государственно-частного партнерства: „Казахтелеком“ как частный партнер до конца 2020 года построит за счет собственных средств волоконно-оптические сети, подключит к ним государственные учрежедения и бюджетные организации и обеспечит предоставление услуг. Построенную инфраструктуру будет возможно использовать для предоставления сервисов другим участникам рынка, в том числе, за счет предоставления ресурсов сотовым компаниям для строительства внутренних сетей и оказания полного спектра телекоммуникационных услуг», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Еще одним событием, которое повлияло не только на деятельность компании, но и на телекоммуникационный рынок в целом, стало приобретение 75% доли голосующих акций АО «Кселл». В процессе подготовки к сделке «Казахтелеком» провел углубленный инвестиционный анализ, оценку и комплексную проверку результатов финансово-хозяйственной деятельности «Кселл» в соответствии с международными стандартами для сделок подобного рода. По мнению аналитиков, данное решение имеет стратегическое значение, позволяя, в том числе, начать реализацию ряда глобальных проектов за счет синергетического эффекта от интеграции ресурсов, сетей и профессионального опыта двух операторов.

5G и LoRa

В 2018 году компания начала изыскания в направлении развития 5G, заключив меморандум о взаимопонимании по совместному изучению возможностей технологии 5G с Samsung, кроме того, были достигнуты соответствующие договоренности c Nokia. Стоит отметить, что «Казахтелеком» пристально изучает тренды и рассматривает технологию 5G для создания инфраструктурных сервисов и новых бизнес-возможностей. Еще одной темой, которая вошла в сферу изучения экспертов «Казахтелекома» стали перспективы применения IoT — Интернета вещей, который в ближайшем будущем обещает стать одним из основных драйверов роста отрасли. Следуя трендам, «Казахтелеком» реализовал проект по строительству крупнейшей в СНГ сети М2М/IoT на базе технологии LоRа. Покрытие беспроводной сети с низким энергопотреблением в будущем охватит все сегменты IoT: ЖКХ, транспорт, безопасность, производственные объекты, контроль за территорией городов, уличным освещением, сбор телеметрических данных с приборов учета потребления энергоресурсов и т. д. В рамках первого этапа завершено строительство сети в Алматы, Астане и Шымкенте, всего же в ходе реализации проекта планируется установить более 400 базовых станций LoRa во всех областных центрах. Наряду с этим, компания продолжила изучение, адаптацию и вывод на рынок новых услуг и сервисов по концепции SmartHome и SmartCity. В частности, в 2018 году была развернута крупнейшая в стране сеть облачного видеонаблюдения с подключением порядка 19 000 IP-камер на базе оптической городской инфраструктуры GPON.

В минувшем году «Казахтелеком» впервые представил Казахстан на крупнейшем событии в сфере мобильных технологий — Всемирном мобильном конгрессе MWC 2018. Компания презентовала ряд инновационных сервисов и технологий в сфере инфокоммуникаций (в рамках концепций SmartHome и SmartCity), а именно: системы и схемы организации датчиков теплоэнергии, потребления электроэнергии и воды, датчиков городского освещения и парковки; системы видеонаблюдения; предложения для глобального рынка и возможности компании в рамках транзитного потенциала. Участникам и гостям выставки была представлена уникальная виртуальная карта республики с инфраструктурой оператора, технологической сетью, достопримечательностями и особенностями ландшафта страны.

Акцент на качество

В 2018 году компания уделяла пристальное внимание улучшению качества предоставляемых услуг и улучшению сервиса. Продолжена активная работа по усилению контроля над соблюдением сроков предоставления обратной связи с клиентами, проводится постоянный мониторинг обращений клиентов в контакт-центры по номерам «160» и «165». В результате работ по модернизации и повышению эффективности развития и эксплуатации сети в прошедшем году увеличилась монтированная емкость широкополосного доступа. По итогам 2018 года, монтированная емкость широкополосного доступа составила 2 420 855 портов, из которых емкость портов по технологии FTTH составляет 41%. Количество фиксированных линий в сети АО «Казахтелеком» на 1 января 2019 года, составило 2 978 472 единицы, в том числе, в городской телекоммуникационной сети (ГТС) 2 123 977 единиц, сельской (СТС) 854 495 единиц. Что касается телефонизации сел, то из 6 534 сельских населенных пунктов (СНП) телефонизировано 98,8%, предоставлен доступ к сети интернет по технологии ШПД в 81% сел.

На протяжении трех с половиной лет на базе собственной инфраструктуры «Казахтелеком» реализует проект «Оператор фискальных данных». За прошедший год реализованы дополнительные сервисы по проекту для заполнения отчетности, декларирования доходов и составления бухгалтерских документов, которые должны повлиять на снижение операционных затрат предпринимателей. За период реализации проекта, к системе подключено свыше 157 000 контрольно-кассовых машин налогоплательщиков, данные с которых передаются в режиме онлайн в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Цифровая платформа

В прошедшем году были продолжены работы по разработке новых цифровых сервисов. Одним из итогов стала презентация открытой цифровой платформы Ismet.kz. В своей основе проект представляет агрегатор сервисов, необходимых для обеспечения функционирования бизнеса на протяжении всего жизненного цикла, такие, как облачная бухгалтерия, электронные счета-фактуры, онлайн-договоры, складской учет и т. д. С помощью платформы Ismet.kz субъекты МСБ могут не только продвигать собственные продукты, но и приобрести товары и услуги у других поставщиков.

Трансформация

В минувшем году в АО «Казахтелеком» была продолжена реализация программы трансформации «Өрлеу», которая стартовала в 2014 году. По результатам ушедшего года эффект на свободный денежный поток от реализации программы трансформации составил более 34,9 млрд тенге, с приростом к предыдущему году на 17% (в 2017 году эта сумма составила 29,7 млрд. тенге). Кроме того, в рамках реализации проектов по трансформации компании и внедрения эффективной бизнес-модели, к многофункциональному общему центру обслуживания (ОЦО) АО «Казахтелеком» добавились общий центр обслуживания по функции юридического сопровождения и финансовый общий центр обслуживания. Отметим также, что в 2018 году проект «Казахтелекома» HR ОЦО вошел в список победителей конкурса «Сенім».

«Казахтелеком» — лучший работодатель

Особое внимание в 2018 году компания уделила работе с коллективом. Так, в апреле 2018 года, в рамках проекта по трансформации корпоративной культуры АО «Казахтелеком» была презентована новая модель корпоративных ценностей CREDO. Новая модель, содержащая пять основных направлений, позволит сотрудникам перейти от культуры исполнительской дисциплины, которая присуща многим крупным компаниям, к культуре успешного предпринимательского мышления, а также интегрировать личные ценности с корпоративными ценностями «Казахтелекома». К слову, благодаря системной работе, копилка HR-подразделения пополнилась номинацией «Лучший работодатель», а также победой в крупнейшей международной бизнес-премии WOW! HR_KZ с проектом «Управление талантами».

Рейтинги: еще на одну позицию выше

Эффективность работы компании в 2018 году подтверждена высокими рейтингами международных агентств. Так, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поставило рейтинги АО «Казахтелеком» (ВВ+, прогноз «Стабильный») и АО «Кселл» (BB, прогноз «Стабильный») на позитивный пересмотр после подписания АО «Казахтелеком» соглашения о приобретении 75% доли голосующих акций в АО «Кселл». Наряду с этим, рейтинговое агентство S& P Global Ratings также подтвердило рейтинг АО «Казахтелеком» (ВВ+, прогноз «Стабильный») по итогам сделки. Таким образом, приобретение контрольного пакета акций мобильного актива улучшило операционный профиль «Казахтелекома» и рыночные позиции, благоприятно отразившись на стабильности Компании в долгосрочной перспективе.

По словам Куанышбека Есекеева, 2018 год запомнился для огромного коллектива эффективной деятельностью, развитием новых перспективных бизнесов, использованием инноваций и передовых технологий, внедрением новых корпоративных ценностей и построением сильной внутренней культуры. «Следование принятым принципам, сохранение традиций и одновременная гибкость и способность к изменениям легли в основу нашей философии ведения бизнеса в этот непростой для Компании и отрасли период. Новые тренды, переток трафика из фиксированного сегмента в мобильный, рост объемов передаваемой информации, диджитализация отраслей, рост конкуренции и вызовы глобального телеком-рынка диктовали условия всем игрокам. Однако ушедший год был плодотворным и результативным для всей группы компаний. Мы в очередной раз подтвердили, что способны работать слаженно, меняться и развиваться, как того требуют реалии», — подчеркнул он.

Планы: 2019 год

В текущем году компания продолжит активную работу по реализации проекта ВОЛС в СНП, по повышению качества сервиса и предоставляемых услуг, изучению потребностей клиентов, формированию гибкой тарифной политики, внедрению новых бизнесов, инновационной составляющей, улучшению бизнес-процессов и т. д.