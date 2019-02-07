Robokassa открывает представительство в Казахстане

Интернет-предпринимателям будут доступны маркетплейс Robo.market, сервис для торговли в Instagram и решение вопроса с онлайн-кассами «Робочеки».

Robokassa объявила о расширении своей деятельности в Республике Казахстан, открытии офиса в Алматы и начале работы дочерней компании. Ключевой целью нового офиса станет организация работы сервиса для предоставления всей линейки платежных услуг в Сети владельцам онлайн-бизнеса, обеспечение технической поддержки действующих и новых клиентов, а также повышение уровня услуг сферы электронных платежей в Казахстане.

«С открытием офиса владельцам бизнеса в Казахстане становятся доступны не только широкие возможности организации оплаты в интернет-магазинах, но и ряд дополнительных услуг, в том числе — готовое решение по вопросу обсуждаемого в республике законопроекта о применении онлайн-касс», — отмечают представители компании.

Согласно данным министерства национальной экономики Казахстана, объем рынка электронной торговли в РК за 1 полугодие 2018 года вырос вдвое, составив 101 млрд тенге или 2,9% от общего объема розничного товарооборота. Эти цифры продолжают расти, а вместе с ними — требования к объему и качеству предлагаемых на рынке услуг.

«Рынок Казахстана — один из самых перспективных в нашей сфере электронных платежей и электронной коммерции в целом. И мы приходим на него не с пустыми руками: высокая конкуренция попросту не позволила бы этого сделать. Обеспечивая продавцов и покупателей широким спектром платежных возможностей, мы предоставляем комплексные услуги для поддержки микро- и малого бизнеса. Приятно, что теперь, расширив свою „географию“ огромным и крайне динамичным рынком, мы сможем оказывать поддержку и содействовать развитию онлайн-бизнеса в Казахстане», — говорит Татьяна Глазачева, исполнительный директор Robokassa.

Генеральным директором представительства Robokassa в Казахстане стал Ануар Нургазыев.