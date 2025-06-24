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34 место занял Казахстан в IMD World Digital Competitiveness 2024

    Fintex Summit 2025 - Finance and Technologies Expo. Баку

    Новые тренды в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность.

    Мероприятие пройдет 24 — 25 июня 2025 года
    Место проведения — Азербайджан, г. Баку, Baku Marriott Hotel Boulvard

    Мы рады объявить о проведении долгожданного Fintex Summit 2025 — Finance and Technologies Expo. Это знаковое событие состоится 24–25 июня 2025 года в городе Баку, Азербайджан, и будет посвящено ключевой теме: «Новые тренды в банковской и финансовой экосистеме: инновационные решения, финтех и безопасность».

    Саммит 2025 года предоставит уникальные возможности для общения с лидерами мнений, пионерами финтеха и ключевыми заинтересованными сторонами со всего мира.

    Не упустите возможность укрепить свой бренд среди лидеров инноваций и сотрудничества! Присоединяйтесь к нам в формировании будущего финансовой индустрии. Мы с нетерпением ждем встречи с вами на этом выдающемся событии!

    Организатор — Global Business Motivation Events

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