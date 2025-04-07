V Центральноазиатский BIM-TIME форум. Алматы

Новый взгляд на цифровизацию строительства.

Компания CAD Системы, официальный дистрибьютор программного обеспечения Autodesk в Центральной Азии, приглашает принять участие в V Центральноазиатском BIM-TIME форуме, который пройдет 8 апреля в Алматы.

Мероприятие соберет ведущих экспертов и практиков в сфере цифровизации строительства, предоставляя уникальную платформу для обсуждения текущих и будущих тенденций в области BIM (Building Information Modeling) и их внедрения в строительную отрасль Центральной Азии.

На форуме планируется обмен опытом и знаниями, обсуждение кейсов по интеграции инновационных технологий, а также раскрытие экономической эффективности новых подходов в строительстве. В числе спикеров — эксперты, интеграторы и представители государственных структур, регулирующих внедрение BIM-стандартов в регионе.

Ключевые темы форума:

— Практическое применение BIM-решений в строительстве.

— Экономическая эффективность цифровизации процессов.

— Влияние BIM на развитие строительной и промышленной отраслей Центральной Азии.

Участие в форуме предоставит компаниям возможность расширить деловые связи, познакомиться с передовыми технологиями и обсудить актуальные проблемы с лидерами отрасли.

Участие в форуме бесплатное при условии предварительной регистрации. Не упустите шанс стать частью крупнейшего события в сфере цифровизации строительства в Центральной Азии!