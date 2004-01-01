К24: Kazakhstan Growth Forum. Алматы

Как победить в цифровой революции?

19 сентября мир казахстанского бизнеса снова встрепенется! Стартует ключевое событие года — К24: Kazakhstan Growth Forum! Забудьте про «традиционный» рост — переписываем его сценарий.

Что делает К24 уникальным? На форуме не просто обсуждают экономику — ее разбирают «по кусочкам», анализируя сильные и слабые стороны, собирая инсайты от топовых экспертов. Показывают точки роста и помогают найти ту самую «волшебную пилюлю» для решения бизнес-задач.

«Ивенты KGF — это наша внутренняя ДНК. За каждым действием мы хотим видеть смысл. Поэтому мы каждый раз обсуждаем, чтобы наши творческие действия не были механическими, а придавали значение. Это наш подход — искать смыслы во всех наших действиях. Наша основная миссия — профессионализировать Казахстан!» — говорит основатель группы компаний «Сентрас» Ельдар Абдразаков.

К24: Kazakhstan Growth Forum поднимает вопросы, которые сегодня волнуют каждого владельца бизнеса:

— Управленческие навыки, которые определят ваш успех завтра

— Как не отстать от конкурентов, адаптируясь к изменениям

— Что такое Competence Gap и как с ним бороться

— Как победить в цифровую революцию

— Почему преемственность менеджмента важна как никогда и как она может деградировать

57% казахстанцев считают, что находятся в кризисе, а 95% изменили свои покупательские привычки. Почему это происходит и что с этим делать — форум поможет разобраться. А также познакомит с 500 крупнейшими казахстанскими компаниями в рейтинге С500 и раскроет теневые стороны бизнеса в рамках Centras Ranking: от проблем банков с мобильными приложениями до жалоб сотрудников BIG4 на руководство и условия труда.

«Несмотря на кризисное время, у большинства казахстанских организаций наблюдается удвоение прибыли. Низкий уровень развития внутреннего производства продолжает затруднять усилия по улучшению конкурентоспособности, однако рост все равно происходит. Почему так? Будем разбираться на форуме», — анонсировал директор партнерской платформы Kazakhstan Growth Forum Маржан Меланич.

На К24 гостей ждут передовые решения в управлении, маркетинге, технологиях и ИИ, а также знакомство с возможностями, которые прямо сейчас открываются в бизнесе Центральной Азии. Среди спикеров — лидеры мирового уровня: EBRD, McKinsey, Адизес, Amazon Web Services, Tele2/Altel, Nielsen, KPMG и другие.

Присоединяйтесь к Kazakhstan Growth Forum! Подробности — по ссылке.