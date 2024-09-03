Women in Tech Kazakhstan. Алматы

Официальный запуск Women in Tech Kazakhstan Chapter — представительства глобальной организации Women in Tech в нашей стране.

Приглашаем на мероприятие, посвященное официальному запуску Women in Tech Kazakhstan Chapter — представительства глобальной организации Women in Tech в нашей стране. Это одно из самых значимых событий для женщин, которые уже связали свою жизнь с технологиями или планируют это сделать.

Присоединяйтесь к мероприятию, где инновации и вдохновение встретятся на одной сцене! Вас ждет насыщенная программа с гендерно-сбалансированными сессиями, выступлениями лидеров индустрии, панельными дискуссиями и нетворкингом. Специальным гостем мероприятия будет Аюми Мур Аоки, основательница, президент и генеральный директор организации Women in Tech. Аюми расскажет о миссии движения и возможностях, которые оно дает женщинам в технологиях.

Почему стоит прийти?

-⁠ ⁠Гендерно-сбалансированные сессии и выступления

— ⁠Обсуждение новых трендов и вызовов в IT

-⁠ ⁠Шанс наладить ценные контакты и стать частью глобального сообщества

-⁠ ⁠Возможность стать частью международного движения, которое поддерживает женщин в технологиях.

Регистрация по ссылке.