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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Women in Tech Kazakhstan. Алматы

Официальный запуск Women in Tech Kazakhstan Chapter — представительства глобальной организации Women in Tech в нашей стране.

Мероприятие пройдет 4 сентября 2024 года
Место проведения — г. Алматы, пр-т Достык, 300/26, ЦАИЭИ

Приглашаем на мероприятие, посвященное официальному запуску Women in Tech Kazakhstan Chapter — представительства глобальной организации Women in Tech в нашей стране. Это одно из самых значимых событий для женщин, которые уже связали свою жизнь с технологиями или планируют это сделать.

Присоединяйтесь к мероприятию, где инновации и вдохновение встретятся на одной сцене! Вас ждет насыщенная программа с гендерно-сбалансированными сессиями, выступлениями лидеров индустрии, панельными дискуссиями и нетворкингом. Специальным гостем мероприятия будет Аюми Мур Аоки, основательница, президент и генеральный директор организации Women in Tech. Аюми расскажет о миссии движения и возможностях, которые оно дает женщинам в технологиях.

Почему стоит прийти?

-⁠ ⁠Гендерно-сбалансированные сессии и выступления
— ⁠Обсуждение новых трендов и вызовов в IT
-⁠ ⁠Шанс наладить ценные контакты и стать частью глобального сообщества
-⁠ ⁠Возможность стать частью международного движения, которое поддерживает женщин в технологиях.

Регистрация по ссылке.

Организатор — Women in Tech Kazakhstan

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