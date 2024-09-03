Women in Tech Kazakhstan. Алматы
Официальный запуск Women in Tech Kazakhstan Chapter — представительства глобальной организации Women in Tech в нашей стране.
Приглашаем на мероприятие, посвященное официальному запуску Women in Tech Kazakhstan Chapter — представительства глобальной организации Women in Tech в нашей стране. Это одно из самых значимых событий для женщин, которые уже связали свою жизнь с технологиями или планируют это сделать.
Присоединяйтесь к мероприятию, где инновации и вдохновение встретятся на одной сцене! Вас ждет насыщенная программа с гендерно-сбалансированными сессиями, выступлениями лидеров индустрии, панельными дискуссиями и нетворкингом. Специальным гостем мероприятия будет Аюми Мур Аоки, основательница, президент и генеральный директор организации Women in Tech. Аюми расскажет о миссии движения и возможностях, которые оно дает женщинам в технологиях.
Почему стоит прийти?
- Гендерно-сбалансированные сессии и выступления
— Обсуждение новых трендов и вызовов в IT
- Шанс наладить ценные контакты и стать частью глобального сообщества
- Возможность стать частью международного движения, которое поддерживает женщин в технологиях.
Регистрация по ссылке.
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