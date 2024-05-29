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Цифра дня

435,5 млрд тг составила выручка операторов в январе-апреле 2024 года
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления
  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Qazpost Digital Demo Day 2024. Алматы

На мероприятии компания представит цифровые проекты и улучшенные сервисы.

Мероприятие пройдет 30 мая 2024 года
Место проведения — г. Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ Almaty Towers, SmArt.Pont

30 мая Казпочта приглашает на второй Qazpost Digital Demo Day, который состоится в Алматы. В программе мероприятия — новый релиз приложения Казпочты с улучшенными сервисами для клиентов, презентация продукта по интернет-эквайрингу, итоги проекта по Цифровому тенге, Bank As A Service, цифровой кредитный брокер, подписание меморандумов с государственными органами и партнерами, выступления партнеров.

Мероприятие будет интересно участникам финансового рынка, финтех-организациям, платежным организациям, участникам рынка электронной коммерции, IT-специалистам.

Организатор — АО «Казпочта»

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